École et handicap : quelles mesures à venir ?

Un plan en six volets. Cette réforme de l'inclusion s'articulera autour de six axes : mieux informer, former et accompagner les enseignants ; multiplier et diversifier les modes de scolarisation ; veiller à ce que les élèves sortent de l'école avec un diplôme ou une certification professionnelle (mieux prévenir l'échec scolaire, simplifier et aménager le passage d'examen, développer l'accès au numérique…) ; adosser l'offre médico-sociale à l'école de la République ; améliorer le recrutement et l'organisation du dispositif d'accompagnement des élèves handicapés et transformer durablement l'accompagnement des élèves en situation de handicap. L'ensemble de ces mesures se feront "en dialogue avec les partenaires concernés et dans une démarche d'essaimage des bonnes pratiques territoriales et des modèles inclusifs européens", conclut le communiqué. Le ministère de l'Éducation nationale fera d'ailleurs appel au Conseil national consultatif des personnes handicapées dès décembre 2017 pour discuter de la mise en place de ces actions.