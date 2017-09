Scolarisation des enfants handicapés : des mesures encourageantes

80 000 auxiliaires de vie scolaire et accompagnants d'élèves en situation de handicap sont prévus pour cette rentrée des classes. Explications.

La scolarisation et l'accompagnement des enfants handicapés en milieu ordinaire sont au cœur des préoccupations de l'Éducation nationale. Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu mardi 29 août, Jean-Michel Blanquer a présenté les mesures mises en place pour l'année scolaire 2017-2018. Parmi elles, l'augmentation du nombre d'auxiliaires de vie scolaire (AVS) et d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) permettant ainsi une meilleure scolarisation des enfants handicapés en cursus normal. En partenariat avec le secrétariat d'État chargé des Personnes handicapées, l'Education nationale a annoncé avoir engagé 80 000 AVS et AESH pour cette rentrée des classes, dont 50 000 en contrats aidés, qui seront bel et bien "maintenus", affirme le ministre et 30 000 à temps plein, soit plus de 8 000 emplois supplémentaires par rapport à l'année précédente.

Renforcer l'accompagnement humain. En 2016, 300 815 élèves en situation de handicap ont été scolarisés en milieu ordinaire, dont 172 145 dans le premier degré et 128 670 dans le second. Bien que l'accueil des enfants handicapés soit en constante augmentation depuis 2006, le gouvernement compte de nouveau améliorer ses objectifs pour permettre aux élèves handicapés d'être scolarisés dans les écoles et les établissements publics ou privés, notamment grâce "au partenariat renforcé entre les structures spécialisées et l'École et à l'amélioration de l'encadrement", précise le communiqué de l'Éducation nationale. Si à quelques jours de la rentrée, tous les élèves nécessitant de l'aide d'une auxiliaire de vie ne bénéficient toujours pas d'accompagnateur, la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées ainsi que le ministre de l'Éducation nationale promettent une affectation progressive des AVS dès octobre et de rendre ce statut actuel moins précaire. De plus, ils se sont engagés à ce que chaque élève en situation de handicap puisse bénéficier d'un accompagnement pour la rentrée prochaine.

Mieux informer les familles. Le ministre a souhaité renforcer l'information des familles afin de simplifier leurs démarches, de permettre une meilleure prise en charge adaptée à chaque handicap et de mettre en place un projet personnalisé de scolarisation (PPS). La scolarisation des enfants handicapés sera alors mieux évaluée, individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou réorientée vers un établissement médico-social et en fonction des aménagements particuliers ou encore, du besoin d'un AVS. Enfin, la mise en place d'outils numériques et pédagogiques, couvrant les différents champs du handicap, leur permettront de suivre un cursus le plus proche possible de celui des autres élèves.

Afin de guider les familles, la cellule "Aide handicap École est joignable au 0 810 55 55 00

