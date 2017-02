Kiabi lance une ligne de vêtements adaptés aux enfants handicapés

En association avec Les Loups bleus, Kiabi vient de sortir une collection de vêtements équipés de scratchs, de fermetures éclairs, etc., pour les enfants avec un handicap.

A l'instar de Tommy Hilfiger, Kiabi vient de lancer une ligne de vêtements pour les enfants et adolescents en situation de handicap. Elle a été réalisée de manière à convenir notamment aux enfants à mobilité réduite, en fauteuil roulant ou avec un handicap moteur.

Pour y parvenir, la première enseigne de prêt-à-porter en France s'est associée à la marque Les Loups bleus. La marque de vêtements à petits prix cherchait "des personnes qui connaissaient le sujet pour proposer des pièces pas trop techniques, mais astucieuses, proches de ce que portent les autres enfants", a expliqué Mathilde Dewambez, chef de produit web chez Kiabi, au Figaro.

La collection comprend ainsi des vêtements souples et faciles à enfiler. Les pantalons présentent par exemple un élastique à la place de la ceinture afin de ne pas comprimer l'abdomen. La robe dispose quant à elle de larges ouvertures sur les côtés et d'une fermeture éclair pour que les petites filles puissent l'enfiler toutes seules. Et les deux marques ont été attentives au style. Les enfants, filles comme garçons, peuvent en effet trouver des pièces modernes qu'ils n'auront pas honte de porter. Kiabi reste par ailleurs fidèle à son business model et propose l'ensemble de cette collection à des prix accessibles. Les T-shirts coûtent par exemple 15 euros, les pantalons, 35 euros, les robes, 30 euros… Cette collection est d'ores et déjà disponible en ligne. La marque envisagerait de les vendre en magasin par la suite.

Robe en denim de Kiabi x Les Loups bleus, 30 euros. © Kiabi

T-shirt en maille de Kiabi x Les Loups bleus, 16 euros. © Kiabi

Plus d'informations

Kiabi x Les Loups bleus disponible sur www.kiabi.com

Vêtements à partir de 15 euros.

